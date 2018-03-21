Ситуация возле захваченной националистами гостиницы в Одессе

Радикалы ворвались в пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице в Одессе, сообщило в среду местное издание "Думская".

"Активисты партии "Свобода" и организации "Сокол" взяли штурмом пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице… "Свободовцы" ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант "Відкрито для людей" (Открыто для людей)", — говорится в сообщении издания.

Как пояснил зампредседателя областной организации националистической партии "Свобода" Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу "в интересах горожан". "Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников… В конечном итоге мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", — цитирует издание Васильца.

В ноябре 2017 года на территории заброшенного Летнего театра в Одессе прошла акция протеста против вырубки деревьев. В результате потасовок в ходе протеста более 20 полицейских получили травмы. Полиция завела уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

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