наверх
21.03.201820:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Ситуация возле захваченной националистами гостиницы в Одессе

    (обновлено: )38913
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе
    Думская.net
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе
    Думская.net
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе
    Думская.net
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе
    Думская.net
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе
    Думская.net
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе
    Думская.net
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в Одессе
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе
    Думская.net

    Рекомендуем

    Акция протеста под зданием Кабмина Украины против министра инфраструктуры Владимира Омеляна"ОмеLoop". В Киеве митинговали против Омеляна17:51 21.03.2018
    Открытие Недели моды в Москве. Сделано в РоссииДети Пугачевой, Киркорова и Пескова открыли Неделю моды в Москве16:51 21.03.2018
    ГлитероманияСеть захватил новый сексуальный тренд15:06 21.03.2018
    Замерзшие волны Кременчугского водохранилищаМистические кадры замерзшего Кременчугского водохранилища13:14 21.03.2018
    Акция протеста ветеранов МВД с требованием поднять пенсии в КропивницкомТребуют поднять пенсии. В Украине проходят массовые протесты ветеранов МВД12:43 21.03.2018
    Актер Гэри ОлдманОт Сида Вишеса и Дракулы до Черчилля. Гэри Олдмен отмечает юбилей12:28 21.03.2018
    В Стамбуле зацвели магнолииСтамбул превратился в розовый рай - зацвели магнолии12:04 21.03.2018
    Рейчел Энн ЯмпольскиАмериканская красавица, покорившая Instagram10:58 21.03.2018
    Взрыв бытового газа в жилом доме в МурманскеВзрыв газа и обрушение жилого дома в Мурманске. Кадры с места ЧП06:56 21.03.2018
    Все фотоленты
    "Свободовцы" захватили гостиницу "Большая Московская" в Одессе

    Радикалы ворвались в пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице в Одессе, сообщило в среду местное издание "Думская".

    "Активисты партии "Свобода" и организации "Сокол" взяли штурмом пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице… "Свободовцы" ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант "Відкрито для людей" (Открыто для людей)", — говорится в сообщении издания.

    Как пояснил зампредседателя областной организации националистической партии "Свобода" Константин Василец, никакого штурма не было, он и его соратники заняли пустующую гостиницу "в интересах горожан". "Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников… В конечном итоге мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", — цитирует издание Васильца.

    В ноябре 2017 года на территории заброшенного Летнего театра в Одессе прошла акция протеста против вырубки деревьев. В результате потасовок в ходе протеста более 20 полицейских получили травмы. Полиция завела уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкции статей предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

    Читайте также: Беспокойная Одесса. Так, что там с мэром Трухановым?

    Ссылки по теме:
    Теги: