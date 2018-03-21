В Одесском аэропорту пассажиров 10 часов не выпускали из самолета

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Одесском аэропорту пассажиров самолета Boeing 737, который должен был выполнять рейс до Анкары, не выпускали более десяти часов, сообщает ТСН.

Как стало известно, людей запустили на борт после регистрации, внезапно поступило сообщение о минировании самолета, затем о его технических неисправностях. Вскоре сообщили о невозможности взлета лайнера из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

Люди были заблокированы в самолете без воды и еды. В результате между пассажирами произошла драка.

"Из самолета пассажиров не выпускали и только когда в ситуацию вмешались журналисты, позволили тем, кто уже не желал лететь, таки покинуть борт. Возмущению людей не было предела, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следующего в Израиль из Стамбула, задержался на три часа из-за пошутивших про бомбу пассажиров.