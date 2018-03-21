наверх
21.03.201810:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одесском аэропорту пассажиров 10 часов не выпускали из самолета

    (обновлено: )22822
    Людей запустили на борт после регистрации, внезапно поступило сообщение о минировании самолета, затем о его технических неисправностях. Вскоре сообщили о невозможности взлета лайнера из-за неблагоприятной погоды.
    Одесский аэропорт. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Одесском аэропорту пассажиров самолета Boeing 737, который должен был выполнять рейс до Анкары, не выпускали более десяти часов, сообщает ТСН.

    Видео со слитками, собранными после инцидента с самолётом в Якутии
    RT на русском
    Появилось видео самолета, который "потерял" золото над Россией

    Как стало известно, людей запустили на борт после регистрации, внезапно поступило сообщение о минировании самолета, затем о его технических неисправностях. Вскоре сообщили о невозможности взлета лайнера из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

    Люди были заблокированы в самолете без воды и еды. В результате между пассажирами произошла драка.

    "Из самолета пассажиров не выпускали и только когда в ситуацию вмешались журналисты, позволили тем, кто уже не желал лететь, таки покинуть борт. Возмущению людей не было предела, потому что многие из них пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следующего в Израиль из Стамбула, задержался на три часа из-за пошутивших про бомбу пассажиров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Работа общественного транспорта в Киеве в снегопад
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Заседание Совета Федерации РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России