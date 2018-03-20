Жилой комплекс под Одессой третий день остается без газа

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Жилой комплекс, который состоит из восьми многоэтажных домов, в Одесской области третий день остается без газоснабжения, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 20 марта газоснабжение не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха — три градуса мороза", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Зима, давай уже, до свиданья! Лучшие фотожабы на непогоду

В воскресенье в ГСЧС поступила информация, что в селе Крыжановка Лиманского района остались без газоснабжения восемь котельных, обеспечивающих теплоснабжением восемь многоэтажных домов.

В результате осложнения погодных условий в Украине на минувших выходных обесточенными оказались 129 населенных пунктов в семи областях. По состоянию на утро вторника их число сократилось до четырех.