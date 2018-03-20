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    Жилой комплекс под Одессой третий день остается без газа

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    По состоянию на 07.00 вторника газоснабжение жилого комплекса в селе Крыжановка не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа.
    Газовая конфорка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Жилой комплекс, который состоит из восьми многоэтажных домов, в Одесской области третий день остается без газоснабжения, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    "По состоянию на 07.00 20 марта газоснабжение не восстановлено, проводятся работы по оформлению документов для получения лимита газа. Температура воздуха — три градуса мороза", — говорится в сообщении.

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    В воскресенье в ГСЧС поступила информация, что в селе Крыжановка Лиманского района остались без газоснабжения восемь котельных, обеспечивающих теплоснабжением восемь многоэтажных домов.

    В результате осложнения погодных условий в Украине на минувших выходных обесточенными оказались 129 населенных пунктов в семи областях. По состоянию на утро вторника их число сократилось до четырех.

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