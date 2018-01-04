Хроника 3 января: упрощение ведения бизнеса, Саакашвили проиграл суд, гепатит в Николаеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 3 января, президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении ведения бизнеса, Михаил Саакашвили проиграл суд к миграционной службе, а в Николаеве 35 человек заразились гепатитом А, покупая очищенную воду. Помимо этого в Украине расширили список запрещенных российских книг. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко подписал закон об упрощении ведения бизнеса

Президент Петр Порошенко подписал закон, направленный на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг. Законом также расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Украина покинула Совет безопасности ООН

В конце 2017 года истек срок полномочий Украины в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН. Кроме нашей страны, Совбез в связи с окончанием срока полномочий покинули египет, Япония, Сенегал, Италия и Уругвай. С января 2018 года официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея, которые были выбраны Генеральной ассамблеей.

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В Киеве озвучили новую дату переговоров по обмену пленными в Донбассе

Представители Украины в ближайшую пятницу проведут встречу по вопросу нового обмена пленными с ополченцами Донбасса, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев. Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может пройти в январе или феврале.

Саакашвили проиграл суд к миграционной службе

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты. Накануне в Киеве состоялось заседание Апелляционного суда, который рассматривает жалобу Генеральной прокуратуры на решению Печерского райсуда об избрании меры пресечения Михаилу Саакашвили. Суд решил освободить Михаила Саакашвили и отказался отправить его под домашний арест.

В Николаеве 35 человек заразились гепатитом А, покупая очищенную воду

В Николаеве принимаются экстренные меры по борьбе с вспышкой заболевания заболевания вирусным гепатитом А, сообщается на сайте городского совета. Созвано срочное заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с эпидемической ситуацией. По данным эпидрасследования установлено, что лица, которые заболели, употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода".

В Павлограде уже неделю голодают шахтеры

В Павлограде Днепропетровской области седьмые сутки продолжается голодовка двух шахтеров компании "ДТЭК-Павлоградуголь". С 3 января за их состоянием начали следить медики. Горные мастера Владимир Бугайлов и Андрей Карпенко объявили голодовку 29 декабря 2017 года. Они требуют прекратить давление на членов независимого профсоюза.

СБУ заявила о разоблачении в Киеве "антиукраинских пропагандистов"

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность "пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб". "Двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", — говорится в сообщении, обнародованном на странице СБУ в Faсebook.

СБУ подтверждает "незаконное задержание" в Москве участника АТО

В Москве задержан гражданин Украины, участник антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Олег Негода, который поехал в РФ к своим родственникам, передает пресс-центр Службы безопасности Украины. В сообщении СБУ отмечается, что ФСБ РФ "охотится" на украинцев на российской территории, поэтому поездки в эту страну крайне опасны.

В Украине расширили список запрещенных российских книг

Художественный совет при Госкомтелерадио Украины расширил список книг, ввоз которых из России запрещен. По решению худсовета, в список добавлена 23-я книга — "История", вышедшая в прошлом году в издательстве АСТ. В аннотации к изданию сказано, что в нем идет речь о пирамидах Хеопса, изобретениях Леонардо да Винчи и освоении космоса. Книга ориентирована на детскую аудиторию.

Огромные волны и затопленные города: "Элеанор" бушует в Британии и Франции

Шторм "Элеанор" привел к отключению от энергоснабжения более 20 тысяч домохозяйств в Великобритании и перебоям в работе железных дорог. Из-за штормового ветра, скорость которого достигает 45 метров в секунду, и дождей в некоторых регионах страны оказались затоплены улицы и подземные автостоянки, ветер валил деревья. Обрыв линий электропередачи оставил без электричества несколько тысяч домов в центральной Англии.

Из сирийского порта из-за долгов не выпускают 10 украинских моряков

В Сирии в порту Тартус на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца, сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" (Одесса) Андрей Шевченко. В частности, речь идет о жителе Одессы, пятерых херсонцах, троих жителях Николаева и киевлянине.

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В третий день декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. А еще 3 декабря население планеты отмечает Международный день борьбы с пестицидами.