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    Политика

    ФРГ скептически относится к поставкам оружия Украине - глава МИД

    (обновлено: )40470
    Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, в Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта в Донбассе.
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Германия скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Киеве в среду.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: Порошенко пиарится на оружии США накануне "большой зрады"

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

    "Если чего-то много в этом регионе (в Донбассе — ред.), то это вооружения… Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта, но мы все-таки достаточно далеко от этого конфликта… Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", — приводит слова немецкого министра УНИАН.

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