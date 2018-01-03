ФРГ скептически относится к поставкам оружия Украине - глава МИД

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Германия скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Киеве в среду.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

"Если чего-то много в этом регионе (в Донбассе — ред.), то это вооружения… Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта, но мы все-таки достаточно далеко от этого конфликта… Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе", — приводит слова немецкого министра УНИАН.