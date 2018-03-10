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    Зигмар Габриель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Мигранты
    "Чаша переполнена". ЕС должен остановить приток мигрантов – Германия
    19:05 08.01.2018
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    Как заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, необходимо попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки, 2015 год стал годом, переполнившим чашу.
    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    ФРГ скептически относится к поставкам оружия Украине - глава МИД
    20:59 03.01.2018
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    Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, в Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта в Донбассе.
    Зигмар Габриель
    Ситуация с Катаром грозит войной - МИД Германии
    21:00 10.06.2017
    1458Дипломатическая блокада Катара
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил резко возросшую напряженность в отношениях между странами. Он также выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Глава МИД ФРГ не исключил переговоры по Украине на высшем уровне
    13:43 03.06.2017
    367"Нормандские переговоры" по Донбассу
    Как заявил Зигмар Габриэль, он надеется, что в рамках "нормандского формата" дело по Украине сейчас пойдёт дальше до уровня глав государств и правительств.
    Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
    Украина понимает, что с Россией надо сотрудничать - глава МИД ФРГ
    20:43 18.05.2017
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    По словам Зигмара Габриэля, Украина считает, что "достижение лучших решений и сотрудничество с Россией явно необходимо по разным причинам".
    Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем
    Порошенко обсудил с Габриэлем обострение ситуации в Авдеевке
    20:02 02.03.2017
    287Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В ходе переговоров с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения санкций против РФ и их усиление.
    Зигмар Габриэль. Архивное фото
    Глава МИД ФРГ обсудит в Вене ситуацию в Донбассе
    16:08 26.02.2017
    539Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В Вене Зигмар Габриэль встретится с коллегой Себастьяном Курцем и канцлером Австрии Кристианом Керном. В Риме он проведет встречу с главой МИД Анджелино Альфано.
    Зигмар Габриель
    МИД Германии раскритиковал обе стороны конфликта в Донбассе
    08:51 23.02.2017
    1134Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Как заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результата, если "не хватает политической воли к реализации договоренностей".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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