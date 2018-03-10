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Тег
Зигмар Габриель
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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19:05 08.01.2018
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Как заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, необходимо попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки, 2015 год стал годом, переполнившим чашу.
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20:59 03.01.2018
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Как заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, в Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия смогут помочь в решении конфликта в Донбассе.
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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль отметил резко возросшую напряженность в отношениях между странами. Он также выразил надежду на возможное урегулирование конфликта в регионе.
Глава МИД ФРГ не исключил переговоры по Украине на высшем уровне
13:43 03.06.2017
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"Нормандские переговоры" по Донбассу
Как заявил Зигмар Габриэль, он надеется, что в рамках "нормандского формата" дело по Украине сейчас пойдёт дальше до уровня глав государств и правительств.
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По словам Зигмара Габриэля, Украина считает, что "достижение лучших решений и сотрудничество с Россией явно необходимо по разным причинам".
Порошенко обсудил с Габриэлем обострение ситуации в Авдеевке
20:02 02.03.2017
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Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
В ходе переговоров с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения санкций против РФ и их усиление.
Глава МИД ФРГ обсудит в Вене ситуацию в Донбассе
16:08 26.02.2017
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Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
В Вене Зигмар Габриэль встретится с коллегой Себастьяном Курцем и канцлером Австрии Кристианом Керном. В Риме он проведет встречу с главой МИД Анджелино Альфано.
МИД Германии раскритиковал обе стороны конфликта в Донбассе
08:51 23.02.2017
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Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
Как заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриель, даже самые интенсивные усилия по переговорам не дадут результата, если "не хватает политической воли к реализации договоренностей".
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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15:17 09.03.2018
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