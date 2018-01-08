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    "Чаша переполнена". ЕС должен остановить приток мигрантов – Германия

    (обновлено: )50203
    Как заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, необходимо попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки, 2015 год стал годом, переполнившим чашу.
    Мигранты
    © FOTO: ANNA SURINYACH/MSF

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Евросоюзу следует остановить массовый приток мигрантов из третьих стран, заявил в понедельник глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

    "Сейчас следует также попытаться остановить слишком массовые миграционные притоки. 2015 год стал годом, переполнившим чашу", — сказал он, выступая в Брюсселе на конференции по бюджетным вопросам ЕС.

    Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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