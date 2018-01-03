Порошенко подписал закон об упрощении ведения бизнеса

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, направленный на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг, сообщается в среду на сайте главы государства.

"Закон решает проблему разделения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и внедряет европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний", – говорится в сообщении.

На банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Законом также расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков, при этом отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

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Документом предусматривается уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводится возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только НКЦБФР и его учреждениями, а также ужесточаются требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества, избранию независимых членов.

Ранее журнал Forbes обнародовал рейтинг лучших стран для ведения бизнеса. Лидером стала Великобритания.