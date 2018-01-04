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    СБУ подтверждает "незаконное задержание" в Москве участника АТО

    (обновлено: )12410
    В пресс-центре СБУ заявили,что "российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду".
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ,4 янв — РИА Новости Украина. В Москве задержан гражданин Украины, участник антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Олег Негода, который поехал в РФ к своим родственникам, передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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    "Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду", — говорится в сообщении СБУ.

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    Отмечается, что ФСБ РФ "охотится" на украинцев на российской территории, поэтому поездки в эту страну крайне опасны.

    В СБУ также утверждают, что российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить украинцев, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций.

    Отметим, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве. В случае подтверждения задержания, МИД Украины намерено требовать разрешить консулу посетить задержанного.

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    По данным СМИ, в конце 2017 года киевлянин Олег Негода поехал в город Саратов к сестре.

    Накануне СБУ заявила о разоблачении в Киеве "антиукраинских пропагандистов", работавших на российское телевидение. 

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