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    Общество

    СБУ заявила о разоблачении в Киеве "антиукраинских пропагандистов"

    (обновлено: )20015
    По данным спецслужбы, двое жителей столицы "по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность "пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб", сообщает пресс-служба ведомства.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", — говорится в сообщении, обнародованном на странице СБУ в Faebook.

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    По данным спецслужб, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где "получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу".

    "Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", — отмечается в сообщении.

    В СБУ также уточнили, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.

    Напомним, ранее СБУ заявила о "российском следе" в хакерских атаках на Украину. 

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