СБУ заявила о разоблачении в Киеве "антиукраинских пропагандистов"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность "пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб", сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", — говорится в сообщении, обнародованном на странице СБУ в Faebook.

Читайте также: Убийство Ноздровской. Почему Авакову, Луценко, Порошенко плевать?

По данным спецслужб, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где "получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу".

"Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", — отмечается в сообщении.

В СБУ также уточнили, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.

Напомним, ранее СБУ заявила о "российском следе" в хакерских атаках на Украину.