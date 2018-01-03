Саакашвили пришел в Апелляционный суд с женой и сыном

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Киеве состоялось заседание Апелляционного суда, который рассматривает жалобу Генеральной прокуратуры на решению Печерского райсуда об избрании меры пресечения Михаилу Саакашвили.

Напомним, что Печерский райсуд Киева решил освободить Михаила Саакашвили и отказался отправить его под домашний арест. ГПУ с таким решением не согласна и подала апелляцию.

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На заседание суда Саакашвили пришел с супругой Сандрой Рулофс и младшим сыном Николозом.

REUTERS Valentyn Ogirenko Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили

Правда, председательствующий судья перенес заседание на 11 января на 13:10 из-за отсутствия народных депутатов, которые согласились взять Саакашвили на поруки.