Саакашвили встретил Новый год в палатке

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной Рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.

Саакашвили рассказал что встречал 2018 год в в палаточном городке, в широком кругу друзей. "После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте. За период борьбы многие из этих людей пострадали: кого-то травмировали, на кого завели дела, кого-то посадили в тюрьму. И всем им нужна поддержка", — написал он в Facebook.

"В следующем году мы встретим Новый год под Верховной Радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали", — добавил Саакашвили.

Ранее также сообщалось, что Саакашвили в новогоднюю ночь гулял c мамой по Киеву.