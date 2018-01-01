наверх
01.01.201817:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили встретил Новый год в палатке

    (обновлено: )264
    Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной Рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили встретил Новый год в палаточном городке у Верховной Рады и заявил, что следующий Новый год встретит тут же, но уже как победитель.

    Саакашвили рассказал что встречал 2018 год в в палаточном городке, в широком кругу друзей. "После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте. За период борьбы многие из этих людей пострадали: кого-то травмировали, на кого завели дела, кого-то посадили в тюрьму. И всем им нужна поддержка", — написал он в Facebook.

    "В следующем году мы встретим Новый год под Верховной Радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали", — добавил Саакашвили.

    Ранее также сообщалось, что Саакашвили в новогоднюю ночь гулял c мамой по Киеву.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут в Киеве
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие