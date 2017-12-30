Умыл руки. Саакашвили заявил, что активисты под Радой ему не подчиняются

КИЕВ, 30 дек — РАИ Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили утверждает, что представители палаточного городка под Верховной Радой ему не подчиняются.

"Они сами выбрали своих представителей, я их знаю. Но они никак нам не подчиняются, они независимы от нас. Они нам союзники, но они принимают свои собственные решения и я не даю им указаний", — сказал Саакашвили, отвечая на вопрос "Громадського" о дальнейшей судьбе палаточного городка в центре Киева.

Политик добавил, что народным депутатам Семену Семенченко и Егору Соболеву (фракция "Самопомич") самим надо решить, оставлять ли палатки под Радой.

"Я не знаю, что конкретно будет с палаточным городком, потому что это надо решать людям, которые там", — отметил он.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

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Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными.

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Михаил Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.