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    Политика

    Саакашвили: у ГПУ нет дела против меня, но есть желание "избавится"

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (794)

    (обновлено: )34
    Как отметил Саакашвили, "собрание людей – это не преступление, призывать к конституционному переходу – это не преступление, даже деньги брать – это не преступление, хотя я их не брал".
    Михаил Саакашвили выступает на митинге в центре Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что у ГПУ нет дела против него, но есть желание "избавится" от него.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко.

    "Мой голос можно использовать в любом ракурсе, голос любого можно использовать, но тут вопрос очень конкретный: в чем преступление? Где какие-то деньги? Что я нарушил? Собрание людей – это не преступление. Призывать к конституционному переходу – это не преступление. Даже деньги брать – это не преступление, хотя я их не брал, тем более от таких источников. Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине", — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne, комментируя заявление ГП Украины про экспертизу голоса.

    Ранее генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Генпрокурор Юрий Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, подтверждающих его обвинения, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

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