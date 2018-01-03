Украина покинула Совет безопасности ООН

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В конце 2017 года истек срок полномочий Украины в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН.

Кроме нашей страны, Совбез в связи с окончанием срока полномочий покинули египет, Япония, Сенегал, Италия и Уругвай.

С января 2018 года официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея, которые были выбраны Генеральной ассамблеей.

Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Все остальные страны стали членами Совета безопасности на два года.

Впервые в Совете безопасности ОНН председательствует Казахстан.

В состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них — пять постоянных, которые имеют право вето: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни созовут специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране.