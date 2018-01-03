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    Политика

    Украина покинула Совет безопасности ООН

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    С января 2018 года непостоянными членами Совета безопасности ООН стали Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Украина этот статус утратила в связи с окончанием срока полномочий.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В конце 2017 года истек срок полномочий Украины в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН.

    Константин Грищенко
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    Кроме нашей страны, Совбез в связи с окончанием срока полномочий покинули египет, Япония, Сенегал, Италия и Уругвай.

    С января 2018 года официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея, которые были выбраны Генеральной ассамблеей.

    Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Все остальные страны стали членами Совета безопасности на два года.

    Впервые в Совете безопасности ОНН председательствует Казахстан.

    В состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них — пять постоянных, которые имеют право вето: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

    Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни созовут специальные заседания Совета безопасности ООН и Совета ООН по правам человека в связи с событиями в Иране.

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