МИД укорил Совбез ООН за отсутствие ответа на "российскую агрессию"

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН не смог дать надлежащий ответ на "агрессивные действия" России в отношении Грузии и Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

На заседании Совбеза ООН по проблематике вызовов международному миру и безопасности Кислица заявил, что "действия России подорвали и продолжают подрывать основанную на международном праве систему и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности". Он также заявил об "агрессивной политике РФ по отношению к соседям", сообщив о том, что в 2008 году Россия "вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, в 2014 году она незаконно оккупировала и попыталась аннексировать Крым".

"Смог Совет Безопасности отреагировать надлежащим образом? Ответ хорошо известен", — сказал замглавы МИД Украины.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.