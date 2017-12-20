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    МИД укорил Совбез ООН за отсутствие ответа на "российскую агрессию"

    (обновлено: )17203
    Как заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, Совет Безопасности ООН не отреагировал должным образом на "агрессивные действия" России в отношении Грузии и Украины.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН не смог дать надлежащий ответ на "агрессивные действия" России в отношении Грузии и Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

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    На заседании Совбеза ООН по проблематике вызовов международному миру и безопасности Кислица заявил, что "действия России подорвали и продолжают подрывать основанную на международном праве систему и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности". Он также заявил об "агрессивной политике РФ по отношению к соседям", сообщив о том, что в 2008 году Россия "вторглась в Грузию и оккупировала часть ее территории, в 2014 году она незаконно оккупировала и попыталась аннексировать Крым".

    "Смог Совет Безопасности отреагировать надлежащим образом? Ответ хорошо известен", — сказал замглавы МИД Украины.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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