Волкер отреагировал на обострение в Донбассе

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КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал к прекращению огня в Донбассе и отведению тяжелого вооружения, которое запрещено минскими соглашениями.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее подтвердил, что контактная группа в среду по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00.00 по киевскому времени 23 декабря.

"Необходимы прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки"", — написал Волкер в Twitter в среду вечером.

В последние дни ситуация в Донбассе ухудшилась, стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, рост числа обстрелов также фиксируют наблюдатели СММ ОБСЕ. Президент украины Петр Порошенко в среду вечером дал поручение усилить группировку украинских военных на линии разграничения в Донбассе, не исключает дальнейшей эскалации ситуации.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.