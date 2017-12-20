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    Волкер отреагировал на обострение в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (351)

    (обновлено: )59813
    Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что необходимо прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал к прекращению огня в Донбассе и отведению тяжелого вооружения, которое запрещено минскими соглашениями.

    Дом, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина снова не знает, что делать с Донбассом?

    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее подтвердил, что контактная группа в среду по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00.00 по киевскому времени 23 декабря.

    "Необходимы прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки"", — написал Волкер в Twitter в среду вечером.

    В последние дни ситуация в Донбассе ухудшилась, стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, рост числа обстрелов также фиксируют наблюдатели СММ ОБСЕ. Президент украины Петр Порошенко в среду вечером дал поручение усилить группировку украинских военных на линии разграничения в Донбассе, не исключает дальнейшей эскалации ситуации.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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