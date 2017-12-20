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    В России подготовлена колонна с новогодними подарками для Донбасса

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    По информации пресс-службы МСЧ России, завершено формирование 72-й гуманитарной колонны, в четверг автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области.
    Отправка гуманитарного конвоя для юго-востока Украины. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Автомобильная колонна с гуманитарной помощью, в том числе новогодними подарками, отправится в Донбасс в четверг, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС России.

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    "МЧС России завершило формирование 72-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области", — сказал собеседник агентства.

    Грузовики привезут жителям Донбасса около 450 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, лекарства, учебники и новогодние подарки. Все машины пройдут таможенный досмотр на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

    Ранее сообщалось, что МЧС России направило в Донбасс 69-ю автоколонну с гуманитарной помощью.

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