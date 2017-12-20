В России подготовлена колонна с новогодними подарками для Донбасса

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Автомобильная колонна с гуманитарной помощью, в том числе новогодними подарками, отправится в Донбасс в четверг, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС России.

"МЧС России завершило формирование 72-й гуманитарной колонны. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС и отправятся в Донецкую и Луганскую области", — сказал собеседник агентства.

Грузовики привезут жителям Донбасса около 450 тонн гуманитарной помощи, в том числе детские продуктовые наборы, лекарства, учебники и новогодние подарки. Все машины пройдут таможенный досмотр на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Ранее сообщалось, что МЧС России направило в Донбасс 69-ю автоколонну с гуманитарной помощью.