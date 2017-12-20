Встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 18 января - ДНР

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 18 января, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в столице Белоруссии Дениса Пушилина.

"Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 18 января 2018 года", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Читайте также: Наблюдатели из РФ и Украины покинули зону АТО… Чем это грозит?

Перед началом переговоров Грызлов заявлял, что украинская сторона срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе и что заседание контактной группы в Минске, – это последний шанс вернуться к этому процессу.