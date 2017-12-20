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    Франция обратилась к России в связи с уходом наблюдателей из Донбасса

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (344)

    (обновлено: )911213
    В Париже заявляют, что "Франция обеспокоена последствиями, которые может повлечь это решение (о выходе офицеров РФ из СЦКК в Донбассе - ред.), в частности в вопросах безопасности сотрудников ОБСЕ… а также гражданского населения".
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Решение о прекращении работы российских офицеров в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Донбассе подрывает доверие между российской и украинской сторонами конфликта, заявили в МИД Франции.

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    "Франция сожалеет о выходе 19 декабря российских представителей из СЦКК. Это решение еще больше подрывает доверие между российской и украинской сторонами конфликта на Донбассе", — сказал заместитель официального представителя ведомства.

    В МИД заявляют, что "Франция обеспокоена последствиями, которые может повлечь это решение, в частности в вопросах безопасности сотрудников ОБСЕ… а также гражданского населения".

    "Мы призываем российские власти пересмотреть это решение и желаем, чтобы доступ на украинскую территорию российских представителей центра был гарантирован украинскими властями в соответствии с действующим законодательством", — отмечают в министерстве.

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Во вторник офицеры ВС РФ, входящие в состав совместного центра, пересекли линию соприкосновения в Донбассе и покинули территорию самопровозглашенной ДНР. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

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