наверх
23.12.201720:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

    (обновлено: )7901
    Новые меры расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезает возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. После принятия резолюции вступает в силу запрет на увеличение объема поставок КНДР сырой нефти более 4 млн баррелей в год.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи. Подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно.

    Новые меры расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезает возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 19 человек (среди них представители восьми банков за рубежом и руководитель программы развития оружия массового поражения) и всего министерства народных вооруженных сил.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму

    Документ также предписывает всем странам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

    После принятие резолюции вступает в силу запрет на увеличение объема поставок КНДР сырой нефти более 4 миллионов баррелей в год. С 1 января также вводятся ограничения на поставки почти 90% нефтепродуктов: КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин, о поставках которых государства должны отчитываться перед комитетом СБ.

    Эксперты Совбеза, в свою очередь, будут уведомлять членов ООН, когда будет достигнута отметка в 75% от разрешенного количества. После отметки в 95% государства должны будут прекратить продажу и поставки нефтепродуктов до конца года. Все страны мира, согласно проекту, должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

    Проект также предполагает запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья, включая магнезит и дерево, а также запрет на поставку Северной Корее промышленного оборудования, транспортных судов и металлов.

    Читайте также: Санкции против КНДР пока бессмысленны — Мусиенко

    При этом в документе содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) — Хасан (Россия).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана