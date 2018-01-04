Судейский совет Украины созывает заседание из-за ДТП с пьяными судьями

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. На ближайшем заседании Совета судей Украины (ССУ) будет обсуждена ситуация со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением ими автомобильными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

Заседание ССУ, которое назначено на 12 января, созывают в связи с ДТП, произошедшими в течении последней недели с участием судей.

"Дорожно-транспортное происшествие, к совершению которого может быть причастен судья Васильковского горрайонного суда Сергей Корниенко, привела к смерти человека. По факту смертельного ДТП полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, ч. 2 применяется, если те же деяния повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Процессуальное руководство осуществляется прокуратура города Киева", — говорится в сообщении.

Также Совет судей отмечает, что начато производство по факту ДТП, участником которого стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, который находился за рулем своего авто в состоянии алкогольного опьянения.

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В ССУ утверждают, что если первый случай можно расценивать как совпадение трагических обстоятельств, то второй свидетельствует о наличии серьезной проблемы со злоупотреблением алкоголем судьями и управлением автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Такие действия имеют признаки не только административного и уголовного правонарушения, но и подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", — заявляет ССУ.

"Учитывая такие случаи, Советом судей Украины будет проведено тщательное изучение ситуации с последующим реагированием в соответствии с законами Украины", — добавили в органе судейского самоуправления.

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Напомним, во вторник вечером на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи.