В Киеве судья на внедорожнике насмерть сбил пешехода - СМИ

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло вечером в среду в Голосеевском районе Киева, погиб один человек.

По данным dtp.kiev.ua, авария произошла на ул. Васильковская, вблизи ВДНХ: водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе.

"От травм пешеход скончался мгновенно", — сказано в сообщении.

Facebook.com/dtp.kiev.ua, 27 декабря 2017

В свою очередь Hromadske со ссылкой на двух собеседников в МВД сообщает, что водитель внедорожника — судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

Согласно сообщению, в декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель автомобиля Land Rover, что была на месте ДТП.

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В комментарии патрульные полицейские, которые присутствовали на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

facebook.com/dtp.kiev.ua В Киеве водитель внедорожника насмерть сбил пешехода, 27 декабря 2017

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек.