наверх
28.12.201700:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве судья на внедорожнике насмерть сбил пешехода - СМИ

    (обновлено: )43802
    По данным СМИ, водитель внедорожника — судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко. Официального подтверждения информации нет.
    В Киеве водитель внедорожника насмерть сбил пешехода, 27 декабря 2017
    hromadske.ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В результате ДТП, которое произошло вечером в среду в Голосеевском районе Киева, погиб один человек.

    По данным dtp.kiev.ua, авария произошла на ул. Васильковская, вблизи ВДНХ: водитель внедорожника Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе.

    "От травм пешеход скончался мгновенно", — сказано в сообщении.

    Facebook.com/dtp.kiev.ua, 27 декабря 2017

    В свою очередь Hromadske со ссылкой на двух собеседников в МВД сообщает, что водитель внедорожника — судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.

    Согласно сообщению, в декларации судьи с такой же фамилией и именем в графе "транспортные средства" указана та же модель автомобиля Land Rover, что была на месте ДТП.

    Смотрите также: Появились первые кадры с места взрыва в Петербурге

    В комментарии патрульные полицейские, которые присутствовали на месте ДТП, сообщили, что водитель внедорожника уехал для прохождения теста на содержание алкоголя в крови.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве водитель внедорожника насмерть сбил пешехода, 27 декабря 2017

    Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Украины с начала года погибли более 3,6 тысячи человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Конрад Ренкас
    Итоги-2017, прогнозы-2018