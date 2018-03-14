Хроника 13 марта: пожар на полигоне "Широкий Лан", отставка Тиллерсона, смерть Стивена Хокинга

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 13 марта, Рада провалила голосование за Госбюро расследований и отложила проект закона по скандальной "правке Лозового", также стало известно о тайной встрече Порошенко и Помпео. Помимо этого во время пожара на военном полигоне "Широкий Лан" погиб один военный и скончался известный украинский телеведущий Олесь Терещенко. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада провалила голосование за Госбюро расследований

Народные депутаты за заседании Рады во вторник не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторной доработки. К тому же Рада отложила проект закона по скандальной "правке Лозового". При этом нардепам удалось принять законопроект о бессрочном установлении группы инвалидности для участников антитеррористической операции (АТО), у которых в результате ранения ампутированы конечности.

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Тайная встреча Порошенко и Помпео

Президент Петр Порошенко на минувшей неделе тайно встречался с экс-главой ЦРУ Майком Помпео в ходе его визита в Украину. Помпео посетил Украину 8 марта по приглашению главы СБУ Василия Грицака, пишет Zn.ua. По данным издания, во время визита Помпео побывал в приграничных с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, в частности, в Краматорске, который посетил вместе с Грицаком.

Пожар на военном полигоне "Широкий Лан"

Один военный погиб и семь пострадали в результате пожара на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ. В результате нарушения правил безопасности при пользовании печкой произошел пожар, из-за которого загорелась палатка. Причиной пожара стала неосторожность при разжигании буржуйке одной из палаток военнослужащих, сообщил известный волонтер Юрий Мысягин.

Рабочие из Китая приступили к бурению газовых скважин в Полтавской области

В Полтавской области к бурению газовой скважины приступили работники китайской компании Xinjiang Beiken Energy Engineering Co., сообщило предприятие "Укргаздобыча", по заказу которой проводятся работы. В сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с Укргаздобычей контракт на бурение 24-х скважин в Харьковской и Полтавской областях. Общая стоимость подписанных контрактов – 1,93 млрд гривен.

Минздрав отменил "морально устаревшие" медицинские карты и талоны и введет "электронный рецепт"

Министерство охраны здоровья с 13 марта отменило формы первичной учетной документации, назвав их "морально устаревшими". Помимо этого МОЗ в рамках программы "Доступные лекарства" введет услугу "электронный рецепт" в 5 регионах Украины. В программу "Доступные лекарства" в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Умер известный украинский телеведущий

Известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко скончался вечером 12 марта, сообщили утром во вторник его коллеги и директор НТКУ Зураб Аласания. Летом прошлого года Терещенко сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. В течение нескольких месяцев шел сбор средств для помощи журналисту и оплаты дорогостоящего лечения.

Скончался всемирно известный физик Стивен Хокинг

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77 году жизни, сообщает телеканал BBC со ссылкой на представителя семьи. Стивен Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. В 1963 году 22-летнему ученому был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз.

В Лондоне найден мертвым соратник Березовского

Владелец российской газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев сообщил о смерти бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", подельника Бориса Березовского, Николая Глушкова. Глушков скончался в Кингстоне — районе на западе Лондона, рассказал РИА Новости источник, знакомый с бывшим топ-менеджером. На вопрос о том, какова причина смерти, он ответил: "Умер. Как Борис Березовский", — но не пояснил, что именно это означает.

В Нигерии арестовали украинских моряков

В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков, сообщил сайт FleetMon, специализирующийся на отслеживании кораблей в режиме реального времени. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

Трамп уволил Тиллерсона и назначил нового госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Рекс Тиллерсон уволен с поста государственного секретаря. Глава Соединенных Штатов назначил на его место Майка Помпео. "Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" — написал он в своем микроблоге в Twitter. Трам объяснил отставку Тиллерсона "расхождением позиций".

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Впервые в истории ЦРУ возглавила женщина

Новым директором ЦРУ США впервые в истории стала женщина — Джина Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя главы ведомства. Майк Помпео, возглавлявший ЦРУ до этого дня, назначен на пост главы госдепартамента США. В Белом доме уже пояснили причину неожиданных кадровых назначений перестановок в администрации президента США. Дональд Трамп хотел сформировать новую команду до начала переговоров с КНДР.

Именно 13 марта 1781 года английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран. Правда, первоначально он принял ее за комету. В этот же день 1869 года химик Д. И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы. А в 1989 году 13 марта была изобретена Всемирная паутина, более известная как Интернет. Изобретателем Интернета считается английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги, работавшие в Европейском совете по ядерным исследованиям.