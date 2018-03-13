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    Тиллерсон уточнил, когда покинет пост госсекретаря

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    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (14)

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    Рекс Тиллерсон заявил, что его работа на посту госсекретаря закончится в полночь 31 марта. По его словам, в конце дня он передаст все обязанности госсекретаря заместителю госсекретаря Джону Салливану.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Отправленный в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что обязанности госсекретаря временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.

    Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. На должность нового главы ЦРУ президент предложил Джину Хаспел, которая на данный момент является заместителем директора ЦРУ.

    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst
    Новый госсекретарь США Майк Помпео. Справка

    "Сегодня мне позвонил президент Соединенных Штатов… В конце дня я передам все обязанности госсекретаря заместителю госсекретаря (Джону) Салливану. Моя работа на посту госсекретаря закончится в полночь 31 марта", — заявил Тиллерсон во вторник журналистам.

    Тиллерсон добавил, что до этого времени он будет заниматься административными вопросами, чтобы обеспечить плавную передачу дел предложенному на пост госсекретаря Майку Помпео.

    Экс-глава госдепа сообщил, что говорил также с шефом аппарата Белого дома Джоном Келли после своей отставки, "чтобы обеспечить ясность в будущем".

    На пресс-конференции Тиллерсон выглядел мрачно, свое короткое заявление он зачитал слегка дрожащим голосом с листа бумаги, после чего сразу покинул зал, не став отвечать на вопросы журналистов.

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