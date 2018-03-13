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    Уволен заместитель госсекретаря США вслед за Тиллерсоном

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    (обновлено: )26110
    Стив Голдштейн заявил, что работа в должности заместителя госсекретаря США была "уникальной честью" для него. Он выразил надежду "хорошо отдохнуть, и возможно, выиграть соревнования по гребле в закрытых помещениях".
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Заместитель госсекретаря США Стив Голдштейн уволен со своего поста через несколько часов после сообщений об отставке своего шефа Рекса Тиллерсона.

    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst
    Новый госсекретарь США Майк Помпео. Справка

    "Это (моя работа) была уникальная честь, и я благодарен госсекретарю и президенту за эту возможность. Я желаю всем всего хорошего и надеюсь хорошо отдохнуть и, возможно, выиграть соревнования по гребле в закрытых помещениях. Посмотрим, что произойдет потом", — говорится в заявлении Голдштейна телеканалу CNN.

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    Во вторник утром президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ. Именно Голдштейн прокомментировал для СМИ отставку Тиллерсона, сообщив, что госсекретарь не знает о причинах увольнения и не обсуждал это с президентом.

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