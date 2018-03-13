Уволен заместитель госсекретаря США вслед за Тиллерсоном

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Заместитель госсекретаря США Стив Голдштейн уволен со своего поста через несколько часов после сообщений об отставке своего шефа Рекса Тиллерсона.

"Это (моя работа) была уникальная честь, и я благодарен госсекретарю и президенту за эту возможность. Я желаю всем всего хорошего и надеюсь хорошо отдохнуть и, возможно, выиграть соревнования по гребле в закрытых помещениях. Посмотрим, что произойдет потом", — говорится в заявлении Голдштейна телеканалу CNN.

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Во вторник утром президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ. Именно Голдштейн прокомментировал для СМИ отставку Тиллерсона, сообщив, что госсекретарь не знает о причинах увольнения и не обсуждал это с президентом.