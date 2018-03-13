Тиллерсон подвел первые итоги работы на посту госсекретаря США

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Отправленный в отставку с поста госсекратаря США Рекс Тиллерсон заявил, что на своем посту добился в Сирии важных договоренностей по прекращению огня, "но осталось немало сделать".

"В Сирии мы добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней. В Сирии еще многое предстоит сделать в плане достижения мира", — заявил Тиллерсон на брифинге в госдепартаменте.

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Он добавил, что также необходимы усилия по стабилизации ситуации в Ираке и по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). "Ничего нельзя сделать без наших союзников", — добавил Тиллерсон.

Кроме того, Рекс Тиллерсон в ходе своей речи заявил, что давление на КНДР в его бытность госсекретарем "превзошло почти все ожидания". "С нашими партнерами мы усилили давление на КНДР до такой степени, до которой никто не ожидал", — сказал он.

Тиллерсон также сообщил, что осталось немало сделать для противостояния "вызывающему вопросы поведению правительства России".

"Предстоит много сделать в отношении вызывающего беспокойство поведения и действий российского правительства", — отметил он.

"Россия должна внимательно оценить, отвечают ли ее действия интересам россиян и более широко — миру. Продолжение движения по заданной траектории будет вести к еще большей изоляции, что не отвечает ничьим интересам", — заявил Тиллерсон.

Во вторник утром президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ.