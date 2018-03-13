наверх
13.03.201822:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    В мире

    Тиллерсон подвел первые итоги работы на посту госсекретаря США

    Тема:

    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (14)

    (обновлено: )30802
    В частности, по словам Рекса Тиллерсона, на посту госсекретаря США он добился в Сирии важных договоренностей по прекращению огня, "но осталось немало сделать".
    Рекс Тиллерсон
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Отправленный в отставку с поста госсекратаря США Рекс Тиллерсон заявил, что на своем посту добился в Сирии важных договоренностей по прекращению огня, "но осталось немало сделать".

    "В Сирии мы добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней. В Сирии еще многое предстоит сделать в плане достижения мира", — заявил Тиллерсон на брифинге в госдепартаменте.

    Смотрите также: Первая женщина — директор ЦРУ. Справка

    Он добавил, что также необходимы усилия по стабилизации ситуации в Ираке и по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). "Ничего нельзя сделать без наших союзников", — добавил Тиллерсон.

    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst
    Новый госсекретарь США Майк Помпео. Справка

    Кроме того, Рекс Тиллерсон в ходе своей речи заявил, что давление на КНДР в его бытность госсекретарем "превзошло почти все ожидания". "С нашими партнерами мы усилили давление на КНДР до такой степени, до которой никто не ожидал", — сказал он.

    Тиллерсон также сообщил, что осталось немало сделать для противостояния "вызывающему вопросы поведению правительства России".

    "Предстоит много сделать в отношении вызывающего беспокойство поведения и действий российского правительства", — отметил он.

    "Россия должна внимательно оценить, отвечают ли ее действия интересам россиян и более широко — миру. Продолжение движения по заданной траектории будет вести к еще большей изоляции, что не отвечает ничьим интересам", — заявил Тиллерсон.

    Во вторник утром президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона, пост госсекретаря займет Майк Помпео, занимавший до настоящего момента пост главы ЦРУ. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Ягун
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом