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    Общество

    В Нигерии арестовали украинских моряков

    (обновлено: )30412
    Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тыс. тонн груза на борту.
    Танкер San Padre Pio
    fleetmon.com

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков, сообщил сайт FleetMon, специализирующийся на отслеживании кораблей в режиме реального времени.

    Сообщается, что корабль был арестован за незаконную торговлю топливом. 

    "Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тыс. тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", – говорится в сообщении.

    fleetmon.com
    Танкер San Padre Pio

    Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). 

    Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

    Как сообщалось ранее, более 100 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию, находятся в греческих тюрьмах.

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