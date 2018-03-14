В Нигерии арестовали украинских моряков

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем из 16 моряков, сообщил сайт FleetMon, специализирующийся на отслеживании кораблей в режиме реального времени.

Сообщается, что корабль был арестован за незаконную торговлю топливом.

"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тыс. тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", – говорится в сообщении.

fleetmon.com Танкер San Padre Pio

Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии).

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

Как сообщалось ранее, более 100 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию, находятся в греческих тюрьмах.