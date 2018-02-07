Сильный ветер раскрыл тайну прически Трампа: президент США частично облысел

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Пользователи Youtube опубликовали кадры посадки президента США Дональда Трампа на борт №1 — лайнер главы американского государства.

В момент, когда Трамп подходит к трапу и поднимается по нем, налетел сильный ветер, порыв которого растрепал волосы президента США. На видео заметно, что у него очень большие залысины, которые Тамп пытается прикрыть остатками шевелюры.

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Американский журналист Эшли Файнберг, опубликовав эту запись в своем Twitter, заявил, что на кадры заметны следы операции по площади сокращению облысевшей кожи черепа Трампа. "Сначала я не думал, что это может быть реальным, но…. Я думаю, что это так?", — написал Файнберг.

The Mirror пишет, что после публикации медицинского отчета о состоянии здоровья президента США стало известно о приеме ним препаратов против облысения. Остатки волос Трамп собирает в прическу с помощью хитрых зачесов, которые он фиксирует большим количеством лака.

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