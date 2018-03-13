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    Впервые в истории ЦРУ возглавила женщина

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    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме (8)

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    Джина Хаспел ранее была заместителем директора Центрального разведуправления США, является кадровым офицером-разведчиком.
    Новый директор ЦРУ Джина Хаспел
    Принтскрин видео The OSS Society

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Новым директором ЦРУ США впервые в истории стала женщина — Джина Хаспел, которая до этого занимала пост заместителя главы ведомства.

    Майк Помпео, возглавлявший ЦРУ до этого дня, назначен на пост главы госдепартамента США.

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    "Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, выбранной (на этот пост — ред.). Поздравляю всех!!!" — написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

    В Youtube опубликовано видео выступление Хаспел на торжественном ужине, посвященном вручению наград разведчикам Donovan Award.

    В Белом доме уже пояснили причину неожиданных кадровых назначений перестановок в администрации президента США. Дональд Трамп хотел сформировать новую команду до начала переговоров сКНДР, также у него были разногласия с теперь уже бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

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