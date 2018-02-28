Хроника 27 февраля: стычки под Радой, поджог офиса венгров, платные дороги

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 27 февраля, у здания Верховной Рады произошли столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли офис союза венгров, а суд оставил Труханова в должности мэра Одессы. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Столкновения под Радой

Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка произошли во вторник у здания Верховной Рады, по последним данным Нацполиции, пострадали 14 правоохранителей. Стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Силовики попытались им помешать, митингующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью и камни. По данным организаторов митинга, кроме шестерых задержанных, в ходе столкновения еще восемь активистов получили телесные повреждения.

Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов

Верховная Рада на заседании во вторник поддержала постановление об обращении к Кабмину относительно создания Министерства по делам ветеранов. Министерство предлагается создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов. Принятие постановления ускорит создание действенного механизма реализации ветеранами войны, в том числе из числа участников антитеррористической операции, членами семей погибших предоставленных им государственных социальных гарантий.

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Пенсионеры МВД прошли колонной по Харькову

Очередная акция бывших милиционеров с требованием перерасчета пенсий состоялась во вторник в Харькове, сообщает местное издание Объектив. Участники собрались на площади Конституции и двинулись по Сумской в сторону площади Свободы, где провели пикет перед зданием облгосадминистрации. В руках они держали плакаты "Если власть не идет на встречу с народом — народ приходит за властью сам", "Долой "осучаснення" от Ревы-Гройсмана. Немедленно! Законный перерасчет!".

Власти изменят порядок прохождения воинской службы в Украине

Народные депутаты собираются повысить до 30 лет возраст приема граждан Украины, проходящих военную службу по мобилизации. Законопроект предусматривает возможность продолжить военную службу военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодным к военной службе.

Рада приняла закон о плате за проезд по дорогам

Верховная Рада приняла закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автодорог общего пользования госзначения на условиях концессии. Предусмотрено, что Кабмин определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который платится с учетом уровня инфляции.

Власти упростили правила ввоза импортных автомобилей

Рада приняла изменения в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств", упростив таким образом ввоз и регистрацию импортных автомобилей. Теперь слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление", что отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам.

В Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры

В ночь на 27 февраля в Ужгороде снова попытались поджечь офис Общества венгерской культуры. Есть вероятность того, что возгорание произошло из-за брошенного "коктейля Молотова". Позже Агентство внутренней безопасности задержало трех поляков, которые, вероятно, причастны к поджогу здания, где расположен офис Общества венгерской культуры Закарпатья.

В ДНР заявили о массовом задержании чиновников, среди них — министр

Глава Министерства угля и энергетики самопровозглашенной ДНР Эдуард Галенко и ряд чиновников ведомства подозреваются в хищении в особо крупном размере, они задержаны, заявили во вторник в пресс-службе МВД ДНР. По данным министерства, правоохранители провели мероприятия "по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц министерства угля и энергетики ДНР, которые занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств государственных предприятий".

Суд отказался отстранять Труханова с должности

В Киеве Соломенский районный суд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Ранее Труханов был задержан в киевском аэропорту, ему вручили подозрение по делу о хищении средств из местного бюджета. Позднее Соломенский районный суд Киева отпустил Труханова под поручительство депутатов Верховной Рады.

Суд обязал Украину выплатить €4 тыс девушке, жарившей яичницу на Вечном огне

Студентка Анна Синькова, которая в 2010 году жарила яйца на Вечном огне у могилы Неизвестного солдата в Киеве, частично выиграла дело в Европейском суде по правам человека. Соответствующее решение было принято во вторник в Страсбурге в рамках заседания ЕСПЧ по делу "Синькова против Украины" относительно ареста, задержания и осуждения 19-летней студентки за жарку яиц на огне могилы Неизвестного солдата в Киеве в 2010 году.

Роботы-милашки. Япония выбрала символы Олимпийских игр в Токио

Японцы выбрали символы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Как отмечается на одной из страниц о Японии в Twitter, скорее всего эти существа — милые роботы. Символ Олимпийских игр — робот в сине-белую клетку, повторяющую узор на эмблеме токийских Игр. Символом Паралимпийских игр — робот в плаще в бело-розовую клетку, его голова украшена лепестками сакуры. По замыслу дизайнера, это "антенны из сакуры", благодаря которым существо обладает сверхъестественными способностями.

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Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя или, День белого медведя. Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. И к этой дате традиционно природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и просветительские мероприятия.