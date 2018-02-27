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    Политика

    Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов

    (обновлено: )16805
    В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Министерство по делам ветеранов будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере соцзащиты ветеранов войн.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании во вторник поддержала постановление №7505 об обращении к Кабинету министров относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов.

    Виктор Шидлюх
    Виктор Шидлюх / Facebook
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    За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.

    Министерство предлагается создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов.

    "Министерство по делам ветеранов – центральный орган исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере соцзащиты ветеранов войны", – отмечается в пояснительной записке к постановлению.

    Принятие постановления ускорит создание действенного механизма реализации ветеранами войны, в том числе из числа участников антитеррористической операции, членами семей погибших предоставленных им государственных социальных гарантий.

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области ветераны АТО получили участки земли на кладбище вместо сельскохозяйственных угодий.

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