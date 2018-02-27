Рада поддержала создание Министерства по делам ветеранов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании во вторник поддержала постановление №7505 об обращении к Кабинету министров относительно создания Министерства Украины по делам ветеранов.

За соответствующее решение проголосовал 241 народный депутат.

Министерство предлагается создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов.

"Министерство по делам ветеранов – центральный орган исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере соцзащиты ветеранов войны", – отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Принятие постановления ускорит создание действенного механизма реализации ветеранами войны, в том числе из числа участников антитеррористической операции, членами семей погибших предоставленных им государственных социальных гарантий.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ветераны АТО получили участки земли на кладбище вместо сельскохозяйственных угодий.