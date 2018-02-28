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    Общество

    Власти изменят порядок прохождения воинской службы в Украине

    (обновлено: )1347011
    Законопроект предусматривает возможность продолжить военную службу военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодным к военной службе.
    Призывник ВСУ
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Народные депутаты собираются повысить до 30 лет возраст приема граждан Украины, проходящих военную службу по мобилизации, сообщает сайт "Юрлига".

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    Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №6052 относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы.

    Законопроект предусматривает возможность продолжить военную службу военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодным к военной службе.

    Негодные мобилизованные военнослужащие смогут пойти на военную службу по контракту. Исключение составляют умственные, сенсорные, психологические дефекты и другие заболевания, определенные Минобороны.

    Также уточняются вопросы увольнения с военной службы и определяются основания увольнения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, не прошедших испытательный срок.

    К тому же упоминаются вопросы обеспечения жильем военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации.

    Как сообщалось ранее, в КГГА будут искать уклонистов от призыва в армию.

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