Власти изменят порядок прохождения воинской службы в Украине

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Народные депутаты собираются повысить до 30 лет возраст приема граждан Украины, проходящих военную службу по мобилизации, сообщает сайт "Юрлига".

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №6052 относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы.

Законопроект предусматривает возможность продолжить военную службу военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодным к военной службе.

Негодные мобилизованные военнослужащие смогут пойти на военную службу по контракту. Исключение составляют умственные, сенсорные, психологические дефекты и другие заболевания, определенные Минобороны.

Также уточняются вопросы увольнения с военной службы и определяются основания увольнения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, не прошедших испытательный срок.

К тому же упоминаются вопросы обеспечения жильем военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации.

Как сообщалось ранее, в КГГА будут искать уклонистов от призыва в армию.