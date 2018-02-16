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    Украинскую армию перевооружат канадскими винтовками

    (обновлено: )1446110
    Как сообщил представитель Colt Canada Алекс Пейн, за два года Киев должен определить точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.
    Оружие Colt Canada
    calibremag.ca

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. 

    Флаги Украины и Канады
    Twitter Петра Порошенко
    Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так
    Канадская компания Colt Canada собирается заключить с властями Украины соглашение на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками, сообщает National Post.

    Производитель рассчитывает поставить в Украину 100 тысяч единиц оружия.

    Как сообщил представитель Colt Canada Алекс Пейн, в январе произошла "исследовательская" встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пейна, положили начало процесса, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.

    Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после решения США о предоставлении оружия Украине подобных шагов следует ожидать от Канады и стран Европейского союза.

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