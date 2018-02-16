Украинскую армию перевооружат канадскими винтовками

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина.

Канадская компания Colt Canada собирается заключить с властями Украины соглашение на перевооружение украинской армии своими штурмовыми винтовками, сообщает National Post

Производитель рассчитывает поставить в Украину 100 тысяч единиц оружия.

Как сообщил представитель Colt Canada Алекс Пейн, в январе произошла "исследовательская" встреча с украинскими чиновниками. Эти переговоры, по словам Пейна, положили начало процесса, который может занять до двух лет. За это время Киев должен определить точное количество и виды оружия, необходимое для украинской армии.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что после решения США о предоставлении оружия Украине подобных шагов следует ожидать от Канады и стран Европейского союза.