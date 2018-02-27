В ДНР заявили о массовом задержании чиновников, среди них - министр

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Глава Министерства угля и энергетики самопровозглашенной ДНР Эдуард Галенко и ряд чиновников ведомства подозреваются в хищении в особо крупном размере, они задержаны, заявили во вторник в пресс-службе МВД ДНР, сообщает РИА Новости.

По данным министерства, правоохранители провели мероприятия "по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц министерства угля и энергетики ДНР, которые занимались хищением в особо крупных размерах денежных средств государственных предприятий".

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что министр угля и энергетики ДНР Галенко Э.И. с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР, опубликованном на сайте ведомства.

Чиновники подозреваются в том, что с января прошлого года присвоили более 100 миллионов рублей, заявили в министерстве.

"По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел. В результате проведения специальной операции задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей", — добавили в МВД ДНР.

В ноябре 2017 года глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, после чего Народный совет ЛНР официально принял решение утвердить кандидатуру министра госбезопасности Леонида Пасечника на должность и.о. главы ЛНР.