Почему Украина игнорирует рекомендации ООН по правам человека

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. "Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", — сообщил президент страны Петр Порошенко в своем аккаунте в Twitter.

Глава государства отметил, что приоритетом Украины в Совете ООН по правам человека будут защита прав человека по всему миру, в том числе в Крыму и на Донбассе.

По мнению политолога Алексея Якубина, не стоит переоценивать членство Украины в Совете ООН по правам человека и удивляться тому, что страна, у которой масса проблем с соблюдением прав человека, попала в данный орган ООН.

"Страны, которые получают такой статус скорее идут по ротационному механизму, чем по механизму исключительной соблюдаемости этими странами ключевых норм по правам человека. Хотя предполагается, что это желаемый вариант поведения, но здесь ключевую роль играет ротационный механизм, поскольку ООН построена на сдержках и противовесах, а не по сущностной оценке своих же стран-членов, просто пришел черед этих стран быть в Совете. Вот Украина, собственно, и получила такую возможность побывать в этом органе, тем более, что этот Совет формируется по территориальному признаку, как и многие другие органы ООН", — сказал в комментарии РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

Политолог напомнил, что в свое время членом Совета ООН по правам человека была и Саудовская Аравия.

"Но в этой стране нарушаются права женщин, права человека и так далее, что, мягко говоря, не согласуется с Декларацией прав и свобод человека ООН. Но тем не менее, Саудовская Аравия так же была членом этого Совета. Поэтому мы не должны понимать появление Украины в этом Совете как показатель того, что ООН признает, что в Украине нет проблем с правами человека. Это просто ротационный механизм внутри ООН. И от стран, которые получают такую возможность, наоборот, ожидается, что, возможно, пребывание в этом Совете повлияет на то, что они постараются с большим вниманием относиться к вопросам о правах человека", — считает Якубин.

Как подчеркнул политолог, формально членство Украины в Совете по правам человека не влияет на ту информацию, которую этот орган собирает о нашей стране, и Совет может критиковать Украину.

"Украинские дипломаты не будут влиять глобально на выводы этого органа. Другое дело, что политику смогут использовать это членство для пиара и говорить: "Смотрите, наша страна находится в этом Совете — это показатель высокого уровня соблюдения прав, и можно не обращать внимания на отчеты ООН". Но очевидно, что отчеты Генерального комиссара ООН по правам человека намного более важнее, чем просто пребывание Украины в Совете", — пояснил Якубин.

Формально считается, что членство в Совете ООН по правам человека должно как-то стимулировать страны, как минимум, к выполнению рекомендаций Организации Объединенных наций в этом вопросе.

"Но мы видим, что в Украине рекомендации ООН игнорируют. Например, ООН еще в позапрошлом году рекомендовала восстановить социальные выплаты жителям Донбасса. Этого не сделано. ООН выступал против экономической блокады Донбасса. Но мы видим, что все наоборот. ООН критиковал и постоянно поднимал вопрос о пытках в тюрьмах и о тайных тюрьмах. Но мы видим, что та информация, которая попадает в правозащитные организации, говорит о том, что многие из этих явлений не изжиты. И со свободой слова в Украине есть проблемы. Заявления не просто ООН, а и заявления близкой нам ОБСЕ, которая постоянно пребывает с мониторинговой миссией у нас на Донбассе и более активно вовлечена во многие процессы, происходящие у нас в стране, вызывают у украинской власти легкое раздражение. Но в то же время это глобально не ведет к тому, что власть сразу же меняет политику в этой области. Что же касается нарушения прав национальных меньшинств на образование на родном языке, то мы видим, что тут власть вообще уперлась. Не только ООН делало заявления по поводу языка, есть решение ПАСЕ, во многом проигнорированное властью. Есть заключение Венецианской комиссии, которое власть прочитало абсолютно по-своему, сделав вид, что там нет никакой критики. Это говорит о том, что украинская власть, когда считает нужным брать на свой флаг какие-то выгодные заявления международных организаций, она это делает, а в других случаях мы видим, что власть просто-напросто игнорирует рекомендации или даже критику международных организаций. Более того, когда критика очень точечная, жесткая и болезненная, власть начинает обвинять международные организации в том, что они финансируются из Кремля", — сказал Якубин.

По мнению политолога, учитывая, что Украина вступает в избирательную кампанию, глобально рассчитать на то, что правовые органы будут прислушиваться к тем рекомендациям, к которым они не прислушивались ранее, не стоит.

При этом Якубин считает, что если до мая в Верховной Раде состоится голосование за резолюцию по миротворцам ООН, очевидно, что тогда Организация Объединенных наций будет более плотно заниматься Украиной.

"Пребывание миротворческого контингента может, как минимум, повлиять на изменение ситуации с правами человека в зоне конфликта. Потому что это будет способствовать распространению новых практик, практик ООН в контексте самой зоны конфликта и в контексте взаимодействия с местным населением", — подчеркнул Якубин.

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