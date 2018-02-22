Багиров: во всех колониях страны каждый день нарушаются права человека

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне в Замковой исправительной колонии в Изяславе Хмельницкой области был бунт заключенных. Там примерно десять заключенных объявили голодовку якобы из-за плохих условий содержания. Они отказывались есть несколько недель.

За это время, по заключению медиков, состояние их здоровья ухудшилось настолько, что возникла угроза жизни каждого из них. После этого Изяславский районный суд вынес решение и назначил принудительное питание этим заключенным через зонд.

Подробнее об условиях содержания заключенных в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал правозащитник Эдуард Багиров.

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Расскажите о причинах, почему люди начали себе резать вены, и почему хотели лишить себя жизни из-за голодовки? Украинское фото Коррупция в сфере образования в состоянии довести до самоубийства

— Начнем с того, что когда осужденные не согласны с теми или иными условиями содержания, они как форму протеста применяют членовредительство: режут вены себе, наносят ранения, и таким образом обращают на себя внимание представителей СМИ, вышестоящих руководителей, для того чтобы разъяснить, рассказать членам комиссии, в составе общественных организаций, коим я был там непосредственно, в 58 колонии. Соответственно руководство направляет комиссию, там журналисты, и пытаются найти правду, что случилось и почему осужденные совершают такие вот массовые акции членовредительства, режут вены и наносят себе ущерб здоровью. Так вот, не единственная причина так называемая — это курение, хотят курить или не курить, всем понятно — курение вредно для здоровья, но в тюрьмах, где можно назвать зоной стресса, там постоянно курят, курили там все и будут курить. Соответственно, там не только связано с какими-то требованиями для курения.

Я общался с осужденными, я общался с сотрудниками администрации 58 колонии, есть нарушения прав осужденных, я это утверждаю, 58 колония не может обеспечить 100% те требования, которые есть в законах и нормативных актах, требованиях со стороны Минюста, не может обеспечить 100%, условия содержания, камеры и ремонтные работы нельзя назвать стопроцентно позитивным. Я был в пищеблоке, да, там есть еда, люди не умирают с голоду, но если мы говорим о качестве питания, то качество не соответствует тем даже украинским стандартам. Я когда был там, я общался с сотрудниками администрации, и начальник СИЗО попросил сделать фото, и потом уже после моего отъезда, без согласования со мной разместил информацию на сайте, что все хорошо, и нет нарушения. Я считаю, это аморально и безнравственно с одной стороны, а с другой стороны, я буду требовать увольнения начальника 58 колонии, так как человек нарушает законы и соответственно нарушил в том числе и мои права. А не говоря уже об осужденных, которые там находятся. Вы говорили, что там осужденные совершили тяжкие преступления, да? Так вот, есть осужденные в других колониях, которые совершали не менее тяжкие преступления, и в том числе в Кагарлыке, и 132 колония Киевской области, где я тоже там бывал неоднократно. Я объездил более 150 колоний за 2018 год…

Какая ситуация в этой 58 колонии? Нормально ли это для нас, что у нас такие колонии на каждом шагу? РИА Новости | Перейти в фотобанк МВФ в любой момент готов приостановить работу с Украиной - эксперт

— Если бы мы оценивали по шкале, там, входит ли 58 колония в десятку худших колоний Украины — да, входит в десятку худших колоний. Во всех колониях Украины, во всех СИЗО нарушаются права человека. Во всех. Без исключения. Последние 27 лет. Нельзя назвать тюремную систему, тюрьму или колонию местом, где все благополучно, это курортная зона. Там нарушаются права, там люди теряют здоровье, в тюрьмах и колониях недостаточно государство за последние 27 лет обеспечивает лекарствами, питанием, условием проживания — это очевидный факт, и наши европейские партнеры, когда приезжают к нам комиссии, проверяют, они говорят, что стандарты Украины во много раз, в десяток раз ниже, чем в европейских странах, куда мы стремимся. Поэтому для начала необходимо утвердить внутреннюю политику, в отношении пенитенциарной системы, в отношении финансирования пенитенциарной системы, и в том числе зарплаты сотрудников пенитенциарной системы. То есть, это комплексный подход, не только одно нарушение прав осужденных. Поэтому необходимо эту проблему решить и необходимо решать в комплексе, на государственном уровне, чтобы были восстановлены права и как осужденных, так и социально гарантированы права сотрудников пенитенциарной службы.

Замминистра юстиции Чернышев сказал, что ни по одному из посещенных учреждений в прошлом году не было нареканий и применения физической силы к заключенным. Как вы прокомментируете это?

— Не вся информация доходит до руководства, до министра, до замминистра, как правило, когда что-то происходит с колониями и СИЗО, то администрация пытается локализовать и не донести эту информацию до вышестоящих начальников. Соответственно, бывает иногда, что информация не доходит, но могу сказать так, что замминистра юстиции господин Чернышов, он информирован, он знает о ситуации, он контролирует со своим первым замом, я с ними общался, но с другой стороны, сказать что не применяется насилие в отношении осужденных за прошлый год, я бы не утверджал. Потому что даже применение спецсредств в рамках закона, который позволяет сотрудникам пенитенциарной службы применять, наручники, другие спецсредства, они применяются, да, не было массовых нарушений, без оснований не били. Но в любом случае хотел бы подчеркнуть, что сотрудники пенитенциарной службы, колоний, СИЗО, не имеют права применять силу в отношении осужденных. Это нарушение закона, за это снимают погоны, надевают бирку, отправляют в тюрьмы.

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После этих всех голодовок, того, что люди начинают себе какие-то раны наносить, что-то меняется?

— В данном случае я могу сказать, что 50 на 50. На сегодняшний день есть мои коллеги, и я тоже в том числе, мы пытаемся восстановить там законность, но это пока еще не решается.

Ранее правозащитник Владимир Чемерис отметил, что пожизненное заключение за нападение на полицейского не защитит его, а нападения на правоохранителей в основном совершают представители ультраправых формирований, которые используются властью в политических целях.