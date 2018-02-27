Власти упростили правила ввоза импортных автомобилей

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 февраля, Верховная Рада приняла изменения в закон О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств, упростив таким образом ввоз и регистрацию импортных автомобилей, сообщает Украинская правда.

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Теперь слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление", что отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Между тем, такой сертификат всё равно нужно предоставить на внутренней таможне при таможенном оформлении автомобиля.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал ненормальной сложившуюся ситуацию с автомобилями на еврономерах в Украине, он выступает за снижение таможенных ставок на ввоз иностранных автомобилей.