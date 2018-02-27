Суд обязал Украину выплатить €4 тыс девушке, жарившей яичницу на Вечном огне

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Студентка Анна Синькова, которая в 2010 году жарила яйца на Вечном огне у могилы Неизвестного солдата в Киеве, частично выиграла дело в Европейском суде по правам человека.

Соответствующее решение было принято во вторник в Страсбурге в рамках заседания ЕСПЧ по делу «Синькова против Украины» относительно ареста, задержания и осуждения 19-летней студентки за жарку яиц на огне могилы Неизвестного солдата в Киеве в 2010 году, сообщает УНИАН.

Скриншот видео Девушка жарит яичницу на Вечном огне

Позже девушка опубликовала видеоролик в Интернете, объясняя, что она протестовала против расходов драгоценного природного газа. В 2011 году Синькова была арестована и задержана на три месяца в уголовном производстве по обвинению в осквернении могилы Неизвестного солдата.

В то же время ее приговорили к условному наказанию. В этом деле ЕСПЧ единогласно решил, что не было нарушения статьи 5 параграфа 1 (право на свободу и безопасность) Европейской конвенции прав человека относительно ареста Синьковой, который основался на решении суда и преследовал цель обеспечить ее присутствие на слушаниях ее дел, несмотря на усилия полиции, которая не могла найти ее до марта 2011 года.

ЕСПЧ также единогласно решил, что имело место нарушение пунктов 1, 3 и 5 статьи 5 Европейской конвенции, поскольку задержание Синьковой с 29 мая по 17 июня 2011 года не рассматривалось ни одним решением суда; все ее задержания с 29 марта по 30 июня 2011 года не были оправданы; также украинское законодательство не предусматривало права на возмещение за ее незаконное задержание. Вместе с тем, четырьмя голосами против трех ЕСПЧ решил, что не было нарушения статьи 10 (свобода слова).

Суд признал, в частности, что осуждение Синьковой за выражение пренебрежения к могиле Неизвестного солдата является вмешательством в ее свободу слова, но оно было пропорционально ограничению в соответствии с внутренним законодательством.

Напомним, Вечный огонь в Киеве дважды заливали цементом. Последний раз в центр мемориала еще и воткнули крест. Власти Киева установили возле мемориала камеры видеонаблюдения, которые уже запечатлели группу вандалов.