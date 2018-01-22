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    Общество

    Бездомный, гревшийся у Вечного огня в Одессе, взорвал соцсеть

    (обновлено: )210013
    Фотография, на которой мужчина греется у Вечного огня в Одессе, бурно обсуждается в социальной сети. Часть участников группы "Моя Одесса" обрушилась с критикой на него, другая, наоборот, заступилась, принимая во внимание снегопад и морозы.
    Бездомный греется на Вечном огне в Одессе
    facebook.com/groups/myodessa

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Бездомный мужчина, которого запечатлели гревшимся у Вечного огня в Одессе, активно обсуждается участниками группы "Моя Одесса" в Facebook.

    Снимок выложил пользователь Олег Перонков.

    Место смерти бездомного под стенами киевской больницы скорой помощи
    Фото dtp.keiv.ua
    Смерть бездомного в Киеве. Жестокость под лозунгом "славаукраине" - блогер

    Действие бездомного вызвало множество критики, но немало пользователей заступились за замерзшего мужчину.

    Елена Артемова пишет: "Может, у человека расстройство психики, нельзя смеяться над больным человеком!".

    "Деградированное общество", — отреагировала Лика Русановская.

    В свою очередь Елена Артемова отметила: "Вместо того чтобы фотографировать, сняли бы его лучше да накормили и напоили горячим чаем! Там всегда рядом стоят кофе машины".

    При этом Людмила Майба написала: "Человек, может, на зароботки приехал из другой страны, у него документы отобрали и на деньги кинули! А вы тут рассуждаете".

    "И что? Некому было его согнать оттуда? Понятно, человек замерз, а, может, ему заплатили, чтобы он туда залез, те, кто его сфоткал?" — предположил Владимир Беспощадный.

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    "Бедный народ. И человек тоже там сидит не от хорошей жизни", — добавила Рая Магамаева.

    Oleg Odessit отметил: "Разница очевидна в комментариях между молодым (новым) поколением и старым (прошлым) поколением".

    Ранее в соцсетях сообщалось, что у больницы скорой помощи на улице Братиславской в Киеве умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер от полученных травм. Открыто уголовное производство.

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