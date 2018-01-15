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    Киев

    Смерть бездомного возле больницы в Киеве. Появился комментарий полиции

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    По факту смерти мужчины возле БСМП открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
    Киевская больница, где обнаружено тело бездомного
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Уголовное производство открыто по факту смерти мужчины возле больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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    "На месте врачи осмотрели мужчину, на вид ему 40–45 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена причина смерти", – говорится в сообщении.

    Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Накануне в соцсетях сообщалось, что у БСМП на улице Братиславской в Киева умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер от полученных травм. 

    В свою очередь глава набсовета больницы Анатолий Велимовский заявил, что мужчина не обращался за помощью. Он подчеркнул, что "сотни раз был свидетелем того, как врачи оказывали медицинскую помощь этой категории, иногда мне было жаль врачей".

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Тело бездомного возле киевской больницы

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