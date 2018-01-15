Кто не платит - не жилец? Соцсети о смерти бездомного под больницей

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В стартовавшей 1 января медреформе мало кто разобрался, но список претензий к ней продолжает расти. Еще одним пунктом в этом перечне многие видят скандальную смерть человека под стенами столичной больницы скорой помощи. Мужчина (по предварительной информации бездомный) умер у стен киевской БСМП 13 января. СМИ утверждают, что человек был избит, но ему отказали в медпомощи и от полученных травм он вскоре скончался. Так ли это — выясняют правоохранители.

Однако, по словам главы наблюдательного совета больницы Анатолия Велимовского, БСМП оказывает помощь всем. "Каждый день, когда я бываю в больнице, вижу картину, где скорая привозит подобных "деятелей" и больница оказывает им помощь. Да, после оказания неотложной помощи врачи хотят избавиться подобных пациентов. Хотите их за это осуждать? (…) Но, если есть необходимость, бомжей ВСЕГДА госпитализируют. Человеку, обратившемуся за помощью, никто не отказывает", —написал Велимовский на свой странице в Facebook.

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Однако даже после таких объяснений единого мнения в этом вопросе среди простых украинцев не нашлось, а смерть бездомного стала одной из самых злободневных тем, обсуждаемых нынче в соцсетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook