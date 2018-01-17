Смерть бездомного в Киеве. Жестокость под лозунгом "славаукраине" - блогер

РИА Новости Украина

В Киеве у БСМП на улице Братиславской умер бездомный. Пользователи соцсетей сообщили, что избитый мужчина умер возле больницы скорой помощи, не получив лечения. Пользователи Facebook уточняли, что пострадавший в связи с отсутствием денег не получил помощи и умер от полученных повреждений.

Позднее заместитель начальника управления полиции Деснянского района Роман Тремсин сообщил, что мужчина скончался от переохлаждения, а следов насильственной смерти обнаружено не было, как синяков или ссадин от побоев. По словам Тремсина, по факту смерти было открыто уголовное производство, а вот правильность или неправильность действий медиков правоохранители не рассматривали, так как мужчина, по данным полиции, за медицинской помощью в ночь инцидента к врачам не обращался.

В свою очередь, дежурный врач БСМП Петр Кваснецкий рассказал, что лица без определенного места жительства являются частыми гостями больницы скорой помощи.

"Они приходят, просят у медиков и пациентов или их родственников деньги. Иногда распивают спиртные напитки. Порой ведут себя агрессивно. Врачи даже часто опасаются ночью спускаться на первый этаж. В ночь с 12 на 13 января мои коллеги насчитали человек 18 бомжей, которые крутились возле больницы. Однако, если бы любой из них обратился к нам за помощью, мы бы ее оказали. Но этот мужчина к нам не обращался", - отметил Кваснецкий.

А вот глава наблюдательного совета БСМП Анатолий Велимовский заявил, что эта категория населения "в БСМП едва ли не живет".

"Поэтому и труп бомжа возле больницы при минусовой температуре — более чем вероятен", — аргументировал Велимовский.

Блогер Александр Скубченко напомнил об инциденте в 2013 году, когда у одной из частных столичных клиник умер человек после того, как медики не оказали ему помощь. Тогда произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, а клиника впоследствии подверглась травле.

"В 2018 году под стенами больницы скорой помощи умер человек. Ну, больница — это не приют, бомжам там не место, врачи хорошие, так как лечили майдановцев в 2014 году, а в Европе тоже без денег никто никому помощь не окажет", — написал Скубченко на своей странице в Facebook.

По его мнению, "Майдан обесценил все человеческое" в Украине.

Скриншот сообщения

"Вы заметили, как майдан обесценил всё человеческое в нашей стране? Как обнулил сопереживание? Майдан оправдает насилие и жестокость, лишь бы это было под лозунгом "славаукраине". Не спасли бомжа? Ничего страшного, они же майдановцев спасали!" - подытожил блогер.

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