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    Фотоленты

    Никого нет. Кива снял охрану Вечного огня в Киеве

    (обновлено: )39707
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Вечный огонь в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Вечный огонь в Киеве перестали охранять, несмотря на то, что его уже дважды заливали цементом вандалы.

    Редакция РИА Новости Украина в день 23 февраля решила проверить — есть ли охрана у Вечного огня в Парке Славы в Киеве. Как выяснилось, охраны там не оказалось. Как видно по фото, будка, где должна была быть охрана, пуста. В парке немного людей, сам Вечный огонь пока целый и на месте.

    Напомним, Вечный огонь в Киеве дважды заливали цементом. Последний раз в центр мемориала еще и воткнули крест. Власти Киева установили возле мемориала камеры видеонаблюдения, которые уже запечатлели группу вандалов.

    После этого экс-советник главы МВД, председатель Социалистической партии Украины Илья Кива объявил о намерении "взять под защиту" Вечный огонь в парке Славы в Киеве.

    После восстановления поврежденного Вечного огня представители общественной организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО" и ПАО "Киевгаз" организовали охрану мемориала, пригласив к ней всех неравнодушных граждан.

    Смотрите также: А он не приехал. Тщательный досмотр и охрана суда в ожидании Порошенко

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