Хроника 5 марта: "Газпром" разрывает контракты с Украиной, срыв перемирия на Донбассе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 5 марта, "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов через арбитраж, в свою очередь "Нафтогаз" потребовал компенсации из-за переплаты при экстренной закупке газа. Кроме того Михаил Саакашвили заявил, что снова намерен стать президентом Грузии. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов через арбитраж

"Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. В "Нафтогазе" заявили, что имеют варианты действий в случае полного прекращения транзита газа со стороны ОАО "Газпром". К тому же "Нафтогаз" потребовал у "Газпрома" компенсацию из-за переплаты при экстренной закупке газа в Европе в марте.

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ВСУ заявили о нарушении объявленного в Донбассе перемирия

Украинские силовики заявляют, что ополченцы вторые сутки нарушают объявленное с 5 марта перемирие в Донбассе: один их военный пострадал в Донбассе за минувшие сутки, ополченцы три раза открывали огонь по их позициям. О подготовке очередного перемирия стало известно по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске в среду.

ГПУ назвала число военных, которых заподозрили в госизмене

Правоохранители открыли 97 уголовных производств против военнослужащих по статье "государственная измена" в 2017 году, сообщили в Генпрокуратуре. В Донецкой области было возбуждено за 2017 год шесть дел по подозрению военных в госизмене, в Луганской области — три, отметили в ведомстве. По данным Генпрокуратуры, в 2016 году в Украине завели 134 дела по статье "государственная измена" в отношении военнослужащих, в 2015 — 89, в 2014 — 67 дел.

Взрыв произошел в центре Донецка, погиб один человек

В центре Донецка прогремел взрыв, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах самопровозглашенной ДНР. В автомобиле выбиты стекла и повреждена дверь со стороны водителя. По информации источника, пострадал еще один человек. Он госпитализирован. Причина взрыва пока не установлена.

Минсоцполитики меняет механизм начисления пенсий

Министерство социальной политики инициирует изменение начисления пенсий. В министерстве уточняют, что изменения будут касаться тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания — получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.

Коммунальное ЧП: запорожская многоэтажка покрылась трещинами

Коммунальные службы Запорожья экстренно спасают многоэтажку на бульваре Шевченко. В доме образовались громадные трещины в результате порыва трубы внутри здания. Жильцам рекомендовали на сутки выехать из дома. Многие начали вывозить вещи. По словам сотрудников коммунальных служб, ближайшие два дня будет происходить дальнейшая усадка дома. Как сообщают жильцы дома, деформация дома началась еще 28 февраля.

Саакашвили заявил, что снова намерен стать президентом Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам призвал активно готовиться к выборам и заявил о желании вернуться к власти в Грузии. Саакашвили в феврале 2018 года был выслан украинской погранслужбой в Польшу. Оттуда Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

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США впервые за 40 лет направили во Вьетнам авианосец

Авианосец ВМС США "Карл Винсон" прибыл в понедельник в порт вьетнамского города Дананг, это первый визит американского авианосца во Вьетнам после окончания войны в 1975 году. Как ожидается, в центральном порту Вьетнама американский авианосец в сопровождении ракетного крейсера Lake Champlain и миноносца Wayne E. Meyer пробудет пять дней. Это самое масштабное присутствие американских военных в стране с окончания Вьетнамской войны.

5 марта 1558 года Медик Франсиско Фернандес был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Именно эта условная дата и считается днем появления табака в Европе. В этот же день в 1868 году в Англии запатентовали степлер.