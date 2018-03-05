Почему Украина идет в Европу... ползком

Иван Иванов, для РИА Новости Украина

Общий прогресс выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС в прошлом году составил только 41%. Об этом говорится в отчете Кабмина, представленном на состоявшейся в Киеве конференции "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2017 году".

При этом центральные исполнительные органы выполнили соответствующие задачи на 42%, "другие органы власти" — на 50%, а Верховная Рада — всего на 33%.

Причины отставания от графика пояснила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Конечно это позор, что парламент только на 30% выполнил свою домашнюю работу по имплементации соглашения. Но, извините, дорогие коллеги, знаете ли вы, что 85% тех законов, которые должен принять парламент согласно имплементации соглашения об ассоциации, подается не от правительства.

Ни в одной стране такого не было чтобы евроинтеграционные законы подавались от депутатов. А у нас 85% этих законов пишут депутаты. Даже не депутаты – пишут общественные объединения, неправительственный сектор", — сказала Геращенко, выступая на IV Балтийско-Черноморском форуме в Киеве.

Первый вице-спикер добавила, что иногда у неё создается впечатление, что "специально пишут так, чтобы получить грант".

"Я с уважением к этому отношусь. Но переписывать надо раз пятнадцать. Поскольку законы несовершенны, их нельзя принимать", — сказала Геращенко.

Она также пояснила, что нет экспертизы законопроектов, которые приходят в Верховную Раду, парламентарии принимают законы, которые "вообще не прошли экспертизу правительства на соответствие европейскому праву".

Геращенко рассказала, что процесс экспертизы европейского права был хорошо организован в Минюсте, но Янукович экспертизу "разогнал".

Впоследствии, по словам политика, ни правительство Яценюка, ни правительство Гройсмана эту экспертизу не создали.

"Пока мы будем принимать несовершенные законы без экспертизы, все это будет профанацией. Потому что нам придется эти законы переписывать", — констатировала Геращенко.

Читайте также: Валентин Землянский: ассоциация с ЕС привела к коллапсу

Ранее первый вице-спикер в интервью изданию "Голос Украины" отмечала, что парламент мало уделяет внимания работе по имплементации Соглашения об ассоциации: "такое впечатление, что целые фракции и очень много депутатов уже поставили "галочку", вроде бы мы уже все выполнили — Соглашение подписано, ратифицировано и все, точка".

Однако, по её словам, это не так, ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС "делает евроинтеграцию частью внутренней политики", поэтому соответствующие изменения украинского законодательства — "наша прямая обязанность".

Геращенко подчеркнула, что если Украина хочет подать заявку в ЕС, то необходимо тщательно выполнить "домашнее задание".

В отчёте правительства также сообщается, что самые высокие показатели в имплементации соглашения об ассоциации с ЕС достигнуты в сферах "образование, обучение и молодежь" и "финансовый сектор" — по 100%. Аутсайдерами являются сектора "общественное здоровье" (4%), "транспорт и почтовые услуги" (11%), "окружающая среда" (27%).

Напомним, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, подписанное в июне 2014 года, ратифицировали парламенты всех 28 стран-членов Евросоюза. Нидерланды ранее решили провести в апреле 2016 года еще и референдум по вопросу о целесообразности ассоциации ЕС и Украины, итоги которого оказались отрицательными. Однако парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, который заблокировал соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом.