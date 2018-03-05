"Нафтогаз" закрывает представительство в России

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" закрывает свое представительство в России, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге в понедельник.

"Мы давно хотели закрыть это представительно, не исходя из каких-то рабочих или нерабочих отношений с "Газпромом", а из-за факта агрессии РФ и оккупации территории Украины", — сказал Витренко.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.