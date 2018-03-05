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05.03.201818:45
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    Фотоленты

    Коммунальное ЧП. Запорожская многоэтажка покрылась трещинами

    (обновлено: )37622
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    В Запорожье рушится дом
    gazeta.zp.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua
    В Запорожье рушится дом
    061.ua

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    Коммунальные службы Запорожья экстренно спасают многоэтажку бульваре Шевченко, 42.

    Дом обслуживает КП "Запорожремсервис". На месте событий находится директор департамента ЖКХ, глава района, руководители городских КП, газовая служба, сообщает 061.

    ЖКХ, тарифы
    Украинское фото
    Коммуналка подорожает, власть заработает, а людям что делать?

    В нем образовались громадные трещины в результате порыва трубы внутри дома. Жильцам рекомендуют на сутки выехать из дома. Многие начали вывозить вещи.

    По словам сотрудников коммунальных служб, ближайшие два дня будет происходить дальнейшая усадка дома. 

    Как сообщают жильцы дома, деформация дома началась еще 28 февраля.

    В свою очередь директор департамента ЖКХ Сергей Полевой заявил, что в течение двух месяцев дом будут исследовать, по итогам будет создан проект капитального ремонта домов.

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