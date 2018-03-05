Коммунальное ЧП. Запорожская многоэтажка покрылась трещинами

Коммунальные службы Запорожья экстренно спасают многоэтажку бульваре Шевченко, 42.

Дом обслуживает КП "Запорожремсервис". На месте событий находится директор департамента ЖКХ, глава района, руководители городских КП, газовая служба, сообщает 061.

В нем образовались громадные трещины в результате порыва трубы внутри дома. Жильцам рекомендуют на сутки выехать из дома. Многие начали вывозить вещи.

По словам сотрудников коммунальных служб, ближайшие два дня будет происходить дальнейшая усадка дома.

Как сообщают жильцы дома, деформация дома началась еще 28 февраля.

В свою очередь директор департамента ЖКХ Сергей Полевой заявил, что в течение двух месяцев дом будут исследовать, по итогам будет создан проект капитального ремонта домов.