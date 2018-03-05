ГПУ назвала число военных, которых заподозрили в госизмене

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители открыли 97 уголовных производств против военнослужащих по статье "государственная измена" в 2017 году, сообщили в Генпрокуратуре.

"За прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 дел против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году восемь дел", — цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство УНН.

В Донецкой области было возбуждено за 2017 год шесть дел по подозрению военных в госизмене, в Луганской области — три, отметили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в 2016 году в Украине завели 134 дела по статье "государственная измена" в отношении военнослужащих, в 2015 — 89, в 2014 — 67 дел.

Ранее в ГПУ сообщили, что около 500 дел по статье "дезертирство" возбудили в Украине в 2017 году, это почти на 9% больше, чем в 2016 году.