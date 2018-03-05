В Украине за год открыли около 500 дел за дезертирство

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Около 500 дел по статье "дезертирство" возбудили в Украине в 2017 году, это почти на 9% больше, чем в 2016 году, сообщили в Генеральной прокуратуре.

"За прошлый год в целом по Украине было зарегистрировано 468 уголовных производств по статье "дезертирство" Уголовного кодекса Украины, из которых было закрыто 19", — цитирует сообщении Генпрокуратуры агентство УНН.

По данным ведомства, в 2016 году в Украине было возбуждено 430 дел о дезертирстве, из них закрыты 47.

В прокуратуре отметили, что на территории Донецкой области возбуждены 49 дел о дезертирстве, закрыто шесть. В Луганской области — девять дел, ни одно не было закрыто в прошлом году.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.